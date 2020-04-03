Самарцев не пускают на дачи

Напомним, в регионе введен режим ограничений, связанных с распространением коронавируса. В частности введен запрет на передвижение - жители региона должны находиться дома, за исключением сотрудников структур и предприятий, включенных в список исключений.
В мобильной приемной губернатора в Твиттере на вопрос одной из жительниц региона о возможности посещения дачи ответили: "Перемещение запрещено, за исключением отдельных случаев! Оставайтесь дома, не подвергайте неоправданному риску свою семью и других граждан".