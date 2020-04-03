Что смотрят оставшиеся дома жители Самарской области в видеосервисе Wink "Ростелекома"

03.04.2020 10:28 Читали 28

"Ростелеком" зафиксировал в конце марта резкий рост спроса на контент видеотеки Wink среди самарских подписчиков сервиса. Если в середине месяца демонстрировался двух-трехкратный рост заказов на просмотр фильмов и сериалов, то в последние дни он достиг десятикратных значений. Телезрители стали больше смотреть новости, выросла популярность образовательных и познавательных каналов. Особенно востребован детский контент.

Среди лидеров просмотров - популярные отечественные картины последнего времени "Вторжение", "Холоп", "Ржев", а также сериалы "Содержанки", "Молодежка", "Папик" и "Филатов". Из зарубежного кино телезрители активно смотрят фильм - победитель последней Оскаровской церемонии "Паразиты", а также "Бладшот", "1917", анимационные ленты "Холодное сердце 2" и "Камуфляж и шпионаж", сериал "Сопрано" в правильном переводе "Гоблина", а также, что удивительно, первый сезон "Друзей".

Иван Зима, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком":

"Людям, которые вынуждены сегодня оставаться дома, крайне необходимы качественные цифровые сервисы. Чтобы пользователям наших услуг было удобно удаленно учиться и работать, мы повысили скорость передачи данных до максимально возможной, сделали доступным для школьников образовательный контент и предоставили возможность бесплатно смотреть фильмы в нашей видеотеке. Не выходя из дома подписчики сервиса Wink имеют возможность посетить концерты классической музыки и спектакли самых известных оперных театров, увидеть лучшие российские театральные постановки и выступления рок- и поп-звезд, побывать в лучших музеях мира и узнать секреты их коллекций. Все эти инициативы и вызвали взрывной рост популярности видеосервиса".

С 16 марта "Ростелеком" открыл бесплатный доступ к обширной коллекции видеосервиса Wink. Телезрители могут бесплатно смотреть более 5000 отечественных и зарубежных фильмов и сериалов, детского развлекательного и образовательного контента.

Wink объединяет возможности интерактивного и онлайн-телевидения с огромной коллекцией фильмов и сериалов (25000 наименований). Видеосервис доступен на телеэкранах (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфонах или планшетах (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуках и компьютерах (на видеопортале wink.rt.ru).

"Ростелеком" предлагает подписчикам Wink воспользоваться тарифом-конструктором "Трансформер" и собрать подборку контента с учетом своих интересов. Тариф включает 150 базовых телеканалов, 5000 фильмов и сериалов и 5 из 12 дополнительных пакетов разной тематики на выбор, которые при желании можно менять раз в месяц.