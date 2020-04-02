2 апреля в Wink состоится цифровая премьера фильма "Лед-2"

02.04.2020 12:02 Читали 14

2 апреля видеосервис Wink запускает эксклюзивную цифровую премьеру романтической драмы "Лед-2". Посмотреть продолжение нашумевшего фильма о фигуристке Наде и хоккеисте Саше — прекрасный способ скрасить время во время самоизоляции.

Успех фильма "Лед", вышедший в 2018 году, превзошел все ожидания. Картина стала настоящим народным кинохитом. Поэтому не удивительно, что история любви Нади Лапшиной и Саши Горина в исполнении Аглаи Тарасовой и Александра Петрова, требовала продолжения. Режиссером второй части стал Жора Крыжовников.

В фильме "Лед 2" вновь собрался мощнейший актерский состав. К артистам из первой картины: Аглае Тарасовой, Александру Петрову, Марии Ароновой присоединились Надежда Михалкова, Юлия Хлынина, Сергей Лавыгин и юная актриса Вита Корниенко.

Во второй части фильма Надя и Саша поженились и больше всего на свете мечтают о ребенке. Правда цена, которую им придется заплатить за эту мечту, будет невообразимо высока. Кажется, что после таких потрясений рассчитывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, вы ничего не знаете о настоящих сказках.

Съемки фильма начались в марте 2019 года на Байкале. Природа там настолько уникальна, что передать её на экране можно только с помощью реальных кадров со знаменитого озера. А вот весь Иркутск, в котором разворачивается действие фильма, снимался уже в Москве. Из-за невероятно теплого декабря все сцены для съемки на улице пришлось засыпать искусственным снегом.

Wink — цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 250 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (всего 25 000 позиций).