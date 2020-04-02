"Ростелеком": жители Самарской области позвонили на горячую линию по коронавирусу пять тысяч раз

02.04.2020 10:25 Читали 12

"Ростелеком" зафиксировал пять тысяч звонков, поступивших на горячую линию Самарской области по вопросам, связанным с коронавирусом. Услуга организована по заказу регионального департамента информационных технологий и связи на базе "Виртуальной АТС" оператора. Функциональные возможности сервиса позволяют принимать большой поток обращений, перенаправлять звонки на свободную линию, ставить их в очередь на ожидание и вести запись разговоров.

Владимир Басков, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Ростелеком" организовал работу многоканальной связи за один день. Количество обращений в контакт-центр растет. Если в начале прошлой недели их было 68, то к концу — в двадцать раз больше. В случае необходимости мы можем оперативно подключить дополнительные линии".

Константин Пресняков, руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области:

"Работа горячей линии по коронавирусу помогает сохранить здоровье тысячам самарцев. По бесплатному круглосуточному телефону 8-800-302-21-63 жители региона, прибывшие из других стран, могут сообщить в областное министерство здравоохранения даты поездки и оставить свои контактные данные".

В контакт-центре работают сотрудники медицинских организаций. Количество операторов контакт-центра меняется в зависимости от его загруженности: в среднем на звонки жителей Самарской области отвечают одновременно шесть операторов. В выходные дни вызовы автоматически перенаправляются на телефоны специалистов Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.