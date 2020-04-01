Видеосервис Wink представляет онлайн-концерт группы "Ария"

01.04.2020 14:10 Читали 6

3 апреля 2020 года в 20:00 по московскому времени в видеосервисе Wink начнется уникальное онлайн-событие — живой концерт легендарной рок-группы "Ария". С 1985 года она остается одним из самых популярных коллективов страны, не изменяя своему узнаваемому стилю. Многочисленные поклонники группы особенно ценят ее живые выступления за мощный драйв и энергетику.

Буквально сразу после выхода первого альбома композиции "Арии" стали лидерами хит-парадов. Всего в дискографии группы 13 номерных альбомов, а также многочисленные концертные записи и сборники. "Ария" продолжает работать над созданием нового материала, успешно гастролирует не только в России, но и за рубежом. В 2014 году на основе выбора радиослушателей был составлен список "500 лучших песен "Нашего радио", в который вошли 11 композиций "Арии". На онлайн-концерте "Стой за чертой!" обязательно прозвучат лучшие песни группы, такие как "Ангелы неба", "Ночь короче дня", "Герой асфальта" и другие.

"Изоляция из-за распространения коронавируса прервала очередной концертный тур "Арии", мы были вынуждены перенести выступления на более поздний срок. Онлайн-концерт в видеосервисе Wink даст нам возможность встретиться с нашими слушателями, пусть и дистанционно. Мы соскучились по живым выступлениям и очень ждем встречи с вами! Оставайтесь дома, берегите себя и близких!" — подчеркивают музыканты "Арии".

"Режим самоизоляции — это очень важно, всем лучше оставаться дома. Текущие испытания не ослабят нас, не сделают разобщенными. Музыкальный драйв и хорошее настроение от живого рок-концерта "Арии", пусть и в цифровом формате, помогут нам пережить все трудности", — отметил директор по контентной политике "Ростелекома" Александр Косарим.

Концерт группы "Ария" доступен бесплатно всем абонентам сервиса Wink, а новым подписчикам — сразу после регистрации. Включайте телеканал "Всё ТВ" 3 апреля в 20:00 (мск).

Wink — цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).