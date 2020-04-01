"Лада" и "Ладья" перенесли тренировочные сборы из-за карантина

"Вся информация о новой дате начала сбора будет объявлена дополнительно", - говорится на сайте "Лады".
Также приостановлен учебно-тренировочный сбор молодежной команды "Ладья".
В связи с указом президента РФ о нерабочей неделе ХК "Лада" решил отложить тренировочный сбор, старт которого был намечен на 1 апреля, сообщает пресс-служба клуба.
"Вся информация о новой дате начала сбора будет объявлена дополнительно", - говорится на сайте "Лады".
Также приостановлен учебно-тренировочный сбор молодежной команды "Ладья".