31.03.2020 15:14 Читали 4

"Ростелеком" зафиксировал в Приволжском федеральном округе рост спроса на цифровые сервисы компании. Этому способствовали массовый переход на удаленную работу, выросшая потребность людей в дистанционном образовании, цифровых видеосервисах и онлайн-покупках.

Количество поступивших за последнюю неделю от жителей регионов ПФО заявок на предоставление доступа к высокоскоростному интернету увеличилось на 33%, на подключение интерактивного ТВ — на 10% и телефонии — на 22%. На 23% выросло число заказов на пакетные предложения оператора. Наибольший спрос на услугу сети передачи данных компании отмечен в Башкирии (64%), Татарстане (54%) и Республике Марий Эл (46%).

В Самарской области на 14% вырос спрос на доступ к интернету, на 8% повысилась потребность в пакетных предложениях.

Повышение скорости передачи данных на тарифных планах абонентов до максимально возможной и рост спроса на телеком-сервисы провайдера увеличили нагрузку на сеть не более чем на 10%. Это никак не сказалось на работе оказываемых сервисов. Инфраструктура компании имеет прочный запас пропускной способности, обеспечивающий потребителям качественную связь.

Михаил Осеевский, президент "Ростелекома":

"Мы осознаем важность человеческого общения, особенно в дни борьбы с коронавирусом и вынужденной изоляции. Нет никаких сомнений, что "Ростелеком" обеспечит бесперебойную работу телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры с тем, чтобы потребители получали качественные цифровые сервисы и телефонию".

Компания продолжает предпринимать меры по повышению надежности инфраструктуры связи и качеству предоставления цифровых сервисов. Инсталляционные и ремонтные и работы проводят специалисты, обеспеченные средствами индивидуальной защиты.

Благодаря проводимым организационно-техническим мероприятиям объекты и сети связи "Ростелекома" функционируют в штатном режиме, не возникает перегрузок на сетях связи, а также сохраняются качественные характеристики обслуживания клиентов в полном соответствии с нормативными значениями.