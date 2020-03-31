ПСБ запускает онлайн-проект "Финансовая грамотность на дому"

31.03.2020 13:16 Читали 7

Самоизоляция — отличный повод повысить свой уровень финансовой грамотности, научиться чему-то новому и полезному. Поэтому ПСБ запускает дистанционный образовательный проект "Финансовая грамотность на дому". Наши эксперты сейчас работают удаленно и готовят для вас наиболее актуальные рекомендации на финансовые темы. В рамках этого проекта мы расскажем о том, как сохранить накопления в условиях экономической нестабильности, обсудим стоит ли сейчас брать ипотеку, можно ли воспользоваться кредитными каникулами, реструктуризировать кредит, а также решим, надо ли свои вложения вкладывать в покупку запасов продовольствия.