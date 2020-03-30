В международный аэропорт Курумоч прибили 2 рейса, все пассажиры прошли санитарный контроль, сообщает штаб по противодействию завоза и распространения инфекции. Среди прилетевших нет людей с повышенной температурой. Теперь все они должны соблюдать карантин в течение 14 дней, при признаках ОРВИ им сделают тесты на коронавирусную инфекцию.
В Самару прилетели два самолета с туристами из Таиланда
Накануне днем в Самарскую область вернулись туристы из Таиланда, они уехали отдыхать в 20 числах марта, и уже через несколько дней им пришлось вернуться в Россию из-за пандемии коронавируса.