В Самару прилетели два самолета с туристами из Таиланда

30.03.2020 10:28 Читали 6

Накануне днем в Самарскую область вернулись туристы из Таиланда, они уехали отдыхать в 20 числах марта, и уже через несколько дней им пришлось вернуться в Россию из-за пандемии коронавируса.