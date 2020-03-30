Как живет Самарская область с коронавирусом

30.03.2020 09:24 Читали 9

За вторую неделю коронавирусной пандемии в Самарской области выявлено еще пять случаев заболевания. Как развивалась ситуация и какие меры были предприняты, читайте в нашем обзорном материале.

Хроника инфекции

На 21 марта в области было зарегистрировано девять заболевших коронавирусом. Один из инфицированных находился в состоянии, близком к средне-тяжелому.

По состоянию на 27 марта заболевших уже 14. Среди заболевших на этой неделе две женщины — одна вернулась из Италии, вторая — из Таиланда. Остальные заразившиеся — из так называемого контактного круга, среди них один ребенок.

Шесть инфицированных находится в Самаре, восемь — в Тольятти.

По данным источников, Волга Ньюс вернувшейся из Таиланда женщиной с выявленным коронавирусом может быть сотрудница полиции. Официально эта информация не подтверждена. В ГУ МВД по Самарской области лишь сообщили, что их сотрудница, действительно вернувшаяся из Таиланда, помещена в инфекционную больницу для обследования.

24 марта житель Новокуйбышевска заявил в соцсети, что он стал первым заболевшим коронавирусной инфекции в городе. В соцсетях распространилась информация, что инфицирована вся его семья из шести человек. Однако спустя три дня в оперативном штабе Самарской области по ситуации с коронавирусом опровергли эту информацию: тесты оказались отрицательными.

27 марта в Самаре выписали первого больного, вылечившегося от нового коронавируса.

У подхвативших инфекцию жителей области болезнь протекает в легкой форме, лишь один пациент находится в состоянии средней тяжести.

По данным на 27 марта, всего в регионе было проведено 5214 лабораторных обследований на COVID-19.

Самоизоляция и контроль

Специалисты рекомендовали людям в возрасте (именно они прежде всего входят в группу риска) максимально избегать посещения общественных мест.

Для тех, кто вернулся из-за границы упростили получение больничных листов по 14-дневной самоизоляции — реализована возможность получить больничный дистанционно. Причем больничные положены и проживающим с ними членам семей, также как и предписан режим самоизоляции.

Для тольяттинцев, которые обязаны пройти 14-дневный карантин, но не имеют возможности для самоизоляции, заработал пансионат "Радуга".

К контролю за соблюдением этого режима помимо Роспотребнадзора привлекли полицию. Правоохранители уже сообщали, что выявляли водителей, которые должны были находиться дома. На них составляются материалы для привлечения к ответственности по статье 6.3 КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Для физлиц она предусматривает ответственность в виде предупреждения или штрафа от 100 до 500 рублей.

В регионе на прошлой неделе начали принудительно госпитализировать тех, кто нарушает режим самоизоляции. Шесть человек по решению суды были госпитализированы в Тольятти.

Еще одна мера, которую обещают применять к нарушителям карантина — помещение в обсерваторы.

Самарцев предупредили и о штрафах за распространение заведомо недостоверной информации. Минимальная сумма — 30 тыс. рублей. Для юридических лиц штраф составит 100 тыс. рублей. Подобного рода ответственность предусмотрена ч. 9 ст. 13.15 Кодекса об административных правонарушениях.

Помощь

24 марта в регионе запустили круглосуточную "горячую линию" для помощи одиноким и пожилым людям, которые вынуждены находиться в изоляции. Волонтеры помогут пенсионерам в покупке продуктов, лекарств и оплате счетов.

Власти ведут закупки оборудования и организуют места для размещения больных на случай дальнейшего распространения инфекции. На данный момент подготовлены 258 специальных боксов, предусмотрены 1,5 тыс. койкомест. В наличии — 1353 аппарата искусственной вентиляции легких, есть техника и для оказания помощи в тяжелых случаях. При необходимости обещают задействовать резервы.

При этом в регионе вынуждено прекратили плановые госпитализации. Но экстренная медицинская помощь в стационарах оказывается в полном объеме. Минздрав просит с терпением и пониманием отнестись к существующей нагрузке на медиков в данное время и уверяет, что все, кому нужна медицинская помощь, обязательно ее получат.

Ограничительные меры

В среду, 25 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к жителям страны по ситуации, которая связана с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. С 30 марта по 5 апреля в стране действует карантинная неделя для всех жителей, которые не задействованы в жизнеобеспечении государства.

Региональные власти приняли решение с 28 закрыть все заведения общепита за исключением работающих на вынос и на доставку на дом.

С 29 марта будет введены ограничения на работу торговых центров — в них будут открыты только аптеки, продуктовые магазины и отделы с товарами первой необходимости. Фудкорты, кафе, кинотеатры, игровые будут закрыты. Также прекращают работу бассейны, фитнес-центры, общественные бани, спортивные объекты, а также аттракционы в парках.

Закроются и торговые точки, за исключением тех, что продают продукты питания и товары первой необходимости — гигиенические средства, предметы детского обихода и товары для животных.

С 30 марта по 3 апреля будут закрыты детские сады. В них будут работать лишь группы для детей, чьи родители выполняют неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств.

На этот же период приостановят прием граждан МФЦ региона, прошедшую неделю работавшие по предварительной записи.

Налоговая служба в связи с введением режима повышенной опасности из-за угрозы распространения новой короновирусной инфекции, с 27 марта и до 3 апреля (с возможной пролонгацией) осуществляет прием и обслуживание налогоплательщиков в онлайн-режиме.

Коронавирус повлиял и на культурную жизнь - мероприятия отменены либо ушли в онлайн. Полный список онлайн-программ тут.

По новым правилам функционируют церкви и мечети.