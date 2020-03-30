"Крылья" перенесли начало тренировок на 7 апреля

30.03.2020 11:22 Читали 11

Руководством ПФК "Крылья Советов" совместно с медицинским штабом клуба принято решение продлить паузу в тренировочном процессе нашей команды.

Футболисты могут приступить к занятиям 7 апреля. Такое решение было принято в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Иностранные футболисты "Крыльев" находятся в Самаре. Все игроки нашей команды соблюдают рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Также футболисты поддерживают физическую форму индивидуально. Российская Премьер-лига планирует озвучить сроки возобновления Чемпионата 10 апреля.