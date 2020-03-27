16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ПСБ запускает программу поддержки для малого и среднего бизнеса

Читали 8

ПСБ запускает кредитные каникулы сроком на 3 месяца для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса: кафе, рестораны, гостиницы, предприятия розничной и оптовой торговли, салоны красоты, фитнес-клубы, театры, турагентства. Для предприятий МСБ из других отраслей будет предусмотрена упрощенная процедура реструктуризации задолженности по кредитам, решения будут приниматься на индивидуальных условиях.

Для клиентов малого бизнеса по кредитным продуктам "Без Бумаг" и "Бизнес-онлайн" в апреле будет доступна процедура удаленной реструктуризации кредита без посещения офиса банка.

Также в период с 1 апреля по 31 мая ПСБ отменяет комиссию за ведение расчетного счета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и отменяет фиксированные комиссии по эквайрингу при снижении оборотов.

"ПСБ продолжает разрабатывать дополнительные меры поддержки для клиентов МСБ, пострадавших от коронавируса, — отмечает Константин Басманов, глава блока среднего и малого бизнеса ПСБ, — мы понимаем в какой сложной ситуации оказались предприятия малого и среднего бизнеса и поэтому стараемся минимизировать их текущие расходы".

Версия для печати

Новости

Назад. 27 марта 2020
ПСБ запускает программу поддержки для малого и среднего бизнеса
Россияне начали экономить на салонах красоты и увеличили траты на лекарства

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

В Самарской области зарегистрировано 10 случаев заболевания коронавирусом

Новый пациент с коронавирусом в Самарской области - женщина из Самары, недавно вернувшаяся из Италии. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусой инфекции.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Он и она