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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Ростелеком" бесплатно добавляет корпоративным клиентам к текущему пакету услуг 100 минут и 10 Гб мобильного интернета

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Самое важное для любого бизнеса — всегда оставаться на связи со своими партнерами и клиентами и иметь возможность удаленно решить любые возникающие вопросы. Особенно в наши дни. Потребность в оперативных коммуникациях выросла в разы по всему миру.

Именно поэтому корпоративным клиентам мобильной связи "Ростелеком" бесплатно добавил 100 минут и 10 Гб мобильного интернета на каждый номер компании дополнительно к текущему пакету. Предложение будет действовать каждый месяц с 25 марта и до конца мая.

"Бесплатное предложение минут и гигабайтов — мера, направленная на поддержку бизнеса, испытывающего колоссальную нагрузку в связи с эпидемией коронавируса. В том числе как никогда актуальна возможность работать из дома. Чтобы рабочие процессы не прерывались — нужна устойчивая и доступная связь, — говорит вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерий Ермаков. — Мы заботимся о здоровье наших клиентов и напоминаем, что все обращения к компании могут быть выполнены дистанционно в личном кабинете Ростелеком Бизнес".

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Назад. 26 марта 2020
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"Ростелеком" бесплатно добавляет корпоративным клиентам к текущему пакету услуг 100 минут и 10 Гб мобильного интернета
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