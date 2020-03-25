"Крылья" возобновят тренировки 1 апреля

25.03.2020 10:18 Читали 5

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой руководство клуба совместно с медицинским штабом ПФК "Крылья Советов" приняли решение возобновить тренировки не 23 марта, как планировалось ранее, а 1 апреля.

При этом иностранные футболисты нашей команды находятся в Самаре. Молодёжная команда "Крыльев Советов" также начнет занятия на клубной базе в тот же день, что и основная. Всем футболистам выданы рекомендации по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Российская Премьер-лига планирует озвучить сроки возобновления Чемпионата 10 апреля.