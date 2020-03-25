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"Ростелеком" не будет блокировать услуги связи малому и среднему бизнесу в случае неоплаты счета

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"Ростелеком" сделал шаг, направленный на защиту интересов компаний малого и среднего бизнеса в дни распространения коронавируса.

Для того чтобы клиенты - представители малого и среднего бизнеса непрерывно и в любое время могли пользоваться всеми цифровыми сервисами, "Ростелеком" не будет блокировать услуги фиксированной связи до 30 апреля, даже если не будет вовремя оплачен счет.

"Мы понимаем всю сложность текущей ситуации для предприятий малого и среднего бизнеса и стремимся защитить их. Поэтому мы решили в ближайший период не ограничивать связь в случае задержки оплаты. Наши услуги будут доступны предпринимателям в любой ситуации", - подчеркнул вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерий Ермаков.

"Все наши службы работают в штатном режиме, все наши сотрудники усилили меры по дополнительной дезинфекции и обеспечены средствами индивидуальной защиты. Мы заботимся о вашем здоровье и напоминаем, что все обращения к компании могут быть выполнены дистанционно в личном кабинете Ростелеком Бизнес", - добавил Валерий Ермаков.

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Назад. 25 марта 2020
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