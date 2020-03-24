16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Ростелеком" и "ЛитРес" открывают бесплатный доступ к 150 000 электронных книг

Читали 5

С 26 марта "Ростелеком" и "ЛитРес", крупнейший сервис электронных и аудиокниг в России и странах СНГ, открывают для новых подписчиков бесплатный доступ к цифровой библиотеке "Ростелеком Книги". Каталог насчитывает более 150 тысяч электронных книг. Бесплатный доступ предоставляется на 30 дней для поддержки пользователей, которые в текущих условиях вынуждены находиться дома.

Чтобы получить доступ к каталогу, необходимо зайти в личный кабинет "Ростелекома", выбрать опцию "Ростелеком. Книги" и нажать "Подключить". Далее необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте сервиса "ЛитРес", указать номер телефона или адрес электронной почты. В акции могут участвовать все пользователи услуги "Домашний интернет" от "Ростелекома".

"Этой акцией мы с компанией "Ростелеком" хотим поддержать тех, кто вынужден в сложившейся ситуации оставаться дома и хочет проводить время с пользой, получая мгновенный бесплатный доступ к новым эмоциям, знаниям и опыту, которые могут дать книги. В рамках этого предложения представлены электронные книги разных жанров из каталога "ЛитРес": современная литература и классика, популярные произведения отечественных и зарубежных авторов", — комментирует Ирина Грааф, заместитель генерального директора по маркетингу и коммерческому направлению ГК "ЛитРес".

Пользоваться библиотекой можно на сайте или в мобильном приложении "Читай!", которое доступно на устройствах с операционной системой iOS или Android и имеет удобный функционал. Приложение позволяет делать заметки и закладки во время чтения, а также менять настройки под себя: выбрать фон, размер шрифта, яркость экрана. Книги можно загрузить и читать в приложении без подключения к интернету. "Читай!" синхронизируется на разных устройствах — любую книгу можно начать читать на смартфоне и продолжить на планшете. Есть возможность читать всей семьей — один аккаунт могут использовать до пяти человек с разных устройств.

Также абонентам "Ростелекома" сервис "ЛитРес" дает скидку 20% на любые книги, которые не вошли в каталог.

Подробная информация о сервисе — по ссылке: rt.ru/books.

Версия для печати

Новости

Назад. 24 марта 2020
"Ростелеком" и "ЛитРес" открывают бесплатный доступ к 150 000 электронных книг

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Он и она