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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ПСБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

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ПСБ готов реструктурировать задолженность клиентов, пострадавших от коронавируса, и предоставить им кредитные каникулы на срок до двух месяцев.

"Мы готовы на индивидуальных условиях рассматривать обращения наших заемщиков, пострадавших от коронавируса, и предоставлять им отсрочку платежа, — отмечает Сергей Малышев, глава розничного блока ПСБ, — Для ПСБ обеспечение безопасности и сохранение здоровья работников и клиентов являются приоритетной задачей. Наши отделения работают в стандартном режиме, и мы более чем в двадцать раз увеличили частоту дезинфекций офисов. При этом мы рекомендуем клиентам посещать отделения только при крайней необходимости и пользоваться удаленными каналами обслуживания. На сегодняшний день почти все транзакции можно провести онлайн, даже ипотеку и потребительские кредиты наши клиенты оформляют через дистанционные каналы. В марте объем выдач по ипотеке и потребительским кредитам вырос в 2 раза, и большая часть выдач пришлась на дистанционные каналы. Сейчас более 90% операций клиенты ПСБ уже осуществляют через интернет и мобильный банк".

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Новости

Назад. 23 марта 2020
ПСБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса
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