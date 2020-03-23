16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Ростелеком" озвучил статистику кибератак в Приволжском федеральном округе

Читали 10

За 2019 год центр мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC компании "Ростелеком" выявил и отразил свыше 1,1 млн внешних атак на информационные ресурсы организаций. При этом традиционно наибольшее число инцидентов такого рода — более 430 тысяч — было выявлено в Москве. В Приволжском федеральном округе за год было зафиксировано свыше 77 тысяч атак.

Наибольшее количество атак в регионе (43%) было реализовано с помощью вредоносных программ (вирусов, троянов, шпионского ПО и т. п.), тогда как в среднем по стране этот показатель равен 33%. Как отмечают эксперты Solar JSOC, этим инструментарием хакеры пользуются все активнее — в 2019 году количество киберпреступлений с использованием вредоносов выросло на 11%, причем преступники постоянно их совершенствуют, делая все менее заметными для средств защиты.

Вторым по популярности методами взлома инфраструктуры организаций в регионе стало использование уязвимостей в веб-приложениях (веб-порталах, электронной почте, интернет-банках, личных кабинетах и т. д.). На эти виды атак приходится 29% всех инцидентов. На третьем месте — подбор и компрометация учетных данных (логинов и паролей) от интернет-ресурсов организаций (14%).

Среди прочих типов кибератак, осуществлявшихся на компании Приволжского федерального округа, эксперты Solar JSOC выделяют попытки компрометации логинов и паролей системных администраторов, DDoS (атаки, приводящие к недоступности веб-сайтов) и эксплуатацию известных уязвимостей, которые не были своевременно устранены службами информационной безопасности организаций.

"Хотя по объему киберинцидентов Поволжье стоит далеко не на первом месте, здесь также имеется достаточно сильная "уязвимость" — слабая осведомленность населения в вопросах обеспечения информационной безопасности. Этот показатель в Приволжском федеральном округе ниже, чем в целом по стране, что открывает перед хакерами больше возможностей, например, для фишинга — вредоносных рассылок на электронную почту. Как показывает статистика, в среднем каждый пятый пользователь в регионе открывает такие письма или поддается другим способам социальной инженерии, за счет чего преступники могут легко проникнуть в информационную инфраструктуру организации. Лучшая мера профилактики в данном случае — повышение киберграмотности сотрудников", — поделился Владимир Дрюков, директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании "Ростелеком".

Версия для печати

Новости

Назад. 23 марта 2020
"Ростелеком" открывает доступ к цифровому сервису образования "Лицей"
Со льда у Жигулевской ГЭС спасли косулю
"Ростелеком" озвучил статистику кибератак в Приволжском федеральном округе
Самарским кинотеатрам рекомендовано с 23 марта приостановить деятельность
Трамваи не поедут к "Самара Арене" из-за снегопада
Из-за сильного снегопада Самару сковали девятибалльные пробки

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Он и она