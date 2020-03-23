Со льда у Жигулевской ГЭС спасли косулю

23.03.2020 13:50 Читали 16

Сотрудники национального парка "Самарская Лука" помогли выбраться со льда косуле, попавшей в ловушку возле водозабора филиала "Жигулевская ГЭС", сообщает пресс-служба нацпарка.

Информацию о том, что на "распаленном" льду Куйбышевского водохранилища находится животное и не может самостоятельно его покинуть, передали в "Самарскую Луку" из Единой дежурно-диспетчерской службы 19 марта. Получив разрешение охраны Жигулевской ГЭС сотрудники национального парка прибыли к месту происшествия и совместно с работниками охраны поймали обессилившую косулю.

После обработки нескольких ссадин, полученных животным, сотрудники нацпарка вывезли пострадавшую косулю в один из кварталов Жигулевского лесничества.