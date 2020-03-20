16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Спортивные клубы региона ушли на каникулы из-за коронавируса

Читали 34

РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ приостановили проведение соревнований до 10 апреля с целью предотвращения распространения COVID-19.

Общее собрание клубов НП "РФПЛ" решило приостановить розыгрыши Тинькофф Российской Премьер-Лиги и Молодежного первенства на основании решения Бюро Исполкома РФС, в связи с рекомендациями Министерства спорта, решениями региональных властей и с учетом эпидемиологической обстановки. Приостановка сезона пройдет путем сдвига оставшихся восьми туров.

В случае продления режима повышенной готовности в регионах России и ограничений на посещение матчей в связи эпидемиологической обстановкой Российская Премьер-Лига выступит с дополнительным сообщением.

"Основным приоритетом Российской Премьер-Лиги всегда являлись здоровье и безопасность болельщиков. Данное решение служит необходимой мерой, которая позволит преодолеть временные сложности. Мы надеемся на понимание и серьезное отношение со стороны болельщиков и клубов в борьбе с распространением COVID-19. Мы все должны объединиться и быть максимально ответственными в сложившейся ситуации", - сказал президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин.

Версия для печати

Новости

Назад. 20 марта 2020
Телекоммуникационная инфраструктура "Ростелекома" готова к устойчивой работе в условиях распространения коронавирусной инфекции
Причиной гибели двух мужчин на 6-й просеке мог стать любовный треугольник
В Самарских селах увеличился спрос на бесплатный интернет в точках коллективного доступа к Wi-Fi
Коронавирус ударил по работе судов
Возле пос. Стройкерамика рабочего завалило землей
Звонить с таксофонов универсальной услуги связи стали значительно больше
Спортивные клубы региона ушли на каникулы из-за коронавируса

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Он и она