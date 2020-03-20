Спортивные клубы региона ушли на каникулы из-за коронавируса

20.03.2020 10:28 Читали 34

РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ приостановили проведение соревнований до 10 апреля с целью предотвращения распространения COVID-19.

Общее собрание клубов НП "РФПЛ" решило приостановить розыгрыши Тинькофф Российской Премьер-Лиги и Молодежного первенства на основании решения Бюро Исполкома РФС, в связи с рекомендациями Министерства спорта, решениями региональных властей и с учетом эпидемиологической обстановки. Приостановка сезона пройдет путем сдвига оставшихся восьми туров.

В случае продления режима повышенной готовности в регионах России и ограничений на посещение матчей в связи эпидемиологической обстановкой Российская Премьер-Лига выступит с дополнительным сообщением.

"Основным приоритетом Российской Премьер-Лиги всегда являлись здоровье и безопасность болельщиков. Данное решение служит необходимой мерой, которая позволит преодолеть временные сложности. Мы надеемся на понимание и серьезное отношение со стороны болельщиков и клубов в борьбе с распространением COVID-19. Мы все должны объединиться и быть максимально ответственными в сложившейся ситуации", - сказал президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин.