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Возле пос. Стройкерамика рабочего завалило землей

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В четверг, 19 марта, на 25 км трассы Самара-Бугуруслан, в районе п. Стройкерамика на территории частного бетонного завода рабочего засыпало землёй в котловане, сообщает ПСС Самарской области.

Спасатели были направлены к месту происшествия в 15:19. 50-летний мужчина проводил земляные работы в котловане, когда талые воды начали размывать грунт. Рабочий не успел покинуть место обвала земли и погиб.

Для извлечения тела погибшего администрация района направила спецтехнику. Экскаватором было расчищено предположительное месторасположение мужчины и около 01:00 спасатели с помощью альпснаряжения извлекли тело рабочего из земли.

По факту происшествия ведется следствие, погибшего передали сотрудникам МВД.

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Назад. 20 марта 2020
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