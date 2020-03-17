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Wink выпускает первые три фильма в эксклюзивном переводе Кураж-Бамбей

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В Wink доступен первый фильм, который специально для онлайн-кинотеатра перевел Денис Колесников (Кураж-Бамбей), — комедия "Сорокалетний девственник". В марте зрителей ожидают еще два фильма в озвучке Кураж-Бамбей: фантастическая картина Стивена Спилберга "Инопланетятин" и безбашенная комедия "Соседи на тропе войны". Напомним, что в январе 2020 года "Ростелеком" и Денис Колесников объявили о старте сотрудничества.

"Сорокалетний девственник" — это комедия про застенчивого Энди Стицера, у которого никогда не было девушки. Он очень одинок, его лучшие друзья — это большая коллекция героев комиксов, компьютерные игры и караоке. Когда коллеги узнают, что Энди девственник, они стараются решить эту проблему любыми возможными способами. Отличный легкий фильм для того, чтобы отдохнуть и поднять себе настроение.

Еще одна комедия, которая появится в Wink в эксклюзивном переводе Кураж-Бамбей, — "Соседи на тропе войны". Сюжет основан на противостоянии супружеской пары с маленьким ребенком с одной стороны и безбашенной студенческой компанией — с другой. Молодежь регулярно закатывает ночами развязные вечеринки с морем алкоголя и громкой музыкой. Семья не планирует сдаваться и всеми способами пытается выселить нежелательных соседей.

Легендарный фильм Стивена Спилберга "Инопланетянин" — самая добрая и трогательная кинолента о контактах человечества с пришельцами, идеально подойдет для просмотра в кругу семьи. Это история о дружбе мальчика и инопланетянина, которая завоевала четыре премии "Оскар" и больше десяти лет занимала первую строчку рейтинга самых кассовых фильмов в истории американского кинопроката. Самое время пересмотреть классику в новом переводе Кураж-Бамбей.

Денис Колесников также представил в Wink первый выпуск своей авторской программы "Сезон сериалов", где рассказал о главных новостях в мире кинематографа и о том, какие новые сериалы стоит посмотреть.

Wink — это цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки контент становится доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильного приложения для Android и iOS), ноутбука и компьютера (с помощью wink.rt.ru).

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Новости

Назад. 17 марта 2020
Wink выпускает первые три фильма в эксклюзивном переводе Кураж-Бамбей
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