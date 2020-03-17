Двух мужчин спасли с дрейфующей льдины на Куйбышевском водохранилище

В 11:06 спасатели после звонка очевидцев выехали в пос. Приморский, где двое мужчин 44 и 68 лет оказались на оторвавшейся льдине.
Их эвакуировали на берег в аэроглиссере. Медицинская помощь не потребовалась.
В понедельник, 16 марта, на Куйбышевском водохранилище рыбаков спасали с дрейфующей льдины. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
В 11:06 спасатели после звонка очевидцев выехали в пос. Приморский, где двое мужчин 44 и 68 лет оказались на оторвавшейся льдине.
Их эвакуировали на берег в аэроглиссере. Медицинская помощь не потребовалась.