Двух мужчин спасли с дрейфующей льдины на Куйбышевском водохранилище

17.03.2020 16:30 Читали 8

В понедельник, 16 марта, на Куйбышевском водохранилище рыбаков спасали с дрейфующей льдины. Об этом сообщает ПСС Самарской области.

В 11:06 спасатели после звонка очевидцев выехали в пос. Приморский, где двое мужчин 44 и 68 лет оказались на оторвавшейся льдине.

Их эвакуировали на берег в аэроглиссере. Медицинская помощь не потребовалась.