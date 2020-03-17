Роспотребнадзор простит соблюдать меры профилактики коронавируса

Воздержаться от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и развлекательных мероприятий, транспорта в часы-пик.
Использовать медицинскую маску в общественных местах, меняя ее каждые два-три часа.
Избегать контактов и нахождения в одном помещении с людьми, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ.
Мыть руки с мылом после посещения улицы и контакта с другими людьми.
Дезинфицировать оргтехнику и гаджеты, с которыми работаете.
Ограничить рукопожатия и объятия. Использовать только индивидуальные предметы личной гигиены.