Коронавирус добрался до Самарской области

Всего за последние сутки в России зарегистрировано 30 случаев коронавирусной инфекции у граждан страны.
Все заболевшие посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Испания, Швейцария).
В Самарской области зафиксированы три случая заболевания коронавирусом, сообщает Роспотребнадзор.
Всего за последние сутки в России зарегистрировано 30 случаев коронавирусной инфекции у граждан страны.
Все заболевшие посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Испания, Швейцария).