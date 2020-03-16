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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент

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Видеосервис Wink и интерактивное ТВ "Ростелекома" с 17 марта предоставляет всем клиентам возможность бесплатно смотреть отечественные фильмы и сериалы, а также детский и образовательный контент. Решение принято для удобства пользователей, которые вынуждены в текущих условиях находиться дома.

Все зарегистрированные пользователи смогут посмотреть или пересмотреть без рекламы большую коллекцию любимых советских и российских фильмов, а также хиты мирового кино. Можно посмотреть российские блокбастеры — "Притяжение", "Лед", "Лето", "Лови момент" и многие другие. В открытом доступе от сервиса more.tv популярные сериалы последних лет — "Корни", "Дылды", "Кухня. Война за отель", "Ивановы-Ивановы", "Папик" и другие.

С учетом введения в ряде регионов добровольного посещения учебных заведений в Wink будет бесплатно доступна подборка доброго детского кино, советских и российских мультфильмов, а также анимационных сериалов для детей всех возрастов (более 500 наименований), в том числе "Маша и медведь", "Смешарики", "Friends: Подружки супер-герои".

Бесплатно будет доступен контент из раздела "Ростелеком. Лицей" — школьники 5-11 классов могут подтянуть свои знания и подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ по таким предметам как математика, русский язык, алгебра и геометрия. Подписчики любого возраста получили возможность прокачать цифровые знания по таким темам как интернет вещей, робототехника, блокчейн, виртуальная реальность и другие.

Одновременно в свободном доступе будет кино по произведениям школьной программы, а также фильмы, которые помогут изучать важнейшие исторические события и жизнь великих людей на экране.

Смотреть Wink можно на любом устройстве — смартфоне и планшете (мобильные приложения Wink), телевизоре (с ТВ-приставкой или c помощью приложений в Smart TV, Android TV, Apple TV), ноутбуке или компьютере (видеопортал wink.rt.ru). Подробности о подключении Wink доступны на сайте wink.rt.ru.

Wink — это цифровой видеосервис "Ростелекома", который запущен в 2018 году и объединяет возможности интерактивного ТВ (более 250 телеканалов) и онлайн-кинотеатра.

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Новости

Назад. 16 марта 2020
Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент

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