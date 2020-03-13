ПСБ упростил для пенсионеров перевод пенсии на банковскую карту

"Мы решили упростить процесс перевода пенсии для клиента, избавив его от необходимости лично посещать ПФР. Кроме того, мы запустили акцию — всем клиентам, которые получат пенсию на "Пенсионную карту" ПСБ до 31 мая 2020 года, банк начислит приветственные 1000 рублей", — отмечает Наталья Волошина, директор департамента расчетных и сберегательных продуктов ПСБ.
"Пенсионная карта" ПСБ позволяет получать проценты на остаток по счету свыше 3000 рублей в размере 5% годовых. По карте можно оплачивать услуги ЖКХ без комиссии, и получать кэшбэк в размере 3% на покупки в аптеках. Также клиентам доступно бесплатное снятие наличных в банкоматах ПСБ и банков-партнеров в размере до 300 тысяч рублей в месяц.
Предложением могут воспользоваться клиенты, достигшие пенсионного возраста, и те, кому до выхода на пенсию осталось не более года.
ПСБ — универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в десятку крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком. В конце декабря 2019 года ПСБ был законодательно присвоен статус опорного банка для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Услугами банка пользуются 2,5 миллиона физических и свыше 200 тысяч юридических лиц, в том числе более 10 тысяч крупных корпоративных клиентов. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России.