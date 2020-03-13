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ПСБ упростил для пенсионеров перевод пенсии на банковскую карту

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ПСБ реализовал технологию, которая позволяет оформить пенсионную карту и направить заявление о начислении на нее пенсии, за одно посещение офиса банка. Информация в режиме реального времени будет передана на сайт государственных услуг и в Пенсионный фонд. Клиенту нужно только подтвердить свое согласие, ответив на СМС от портала Госуслуг.

"Мы решили упростить процесс перевода пенсии для клиента, избавив его от необходимости лично посещать ПФР. Кроме того, мы запустили акцию — всем клиентам, которые получат пенсию на "Пенсионную карту" ПСБ до 31 мая 2020 года, банк начислит приветственные 1000 рублей", — отмечает Наталья Волошина, директор департамента расчетных и сберегательных продуктов ПСБ.

"Пенсионная карта" ПСБ позволяет получать проценты на остаток по счету свыше 3000 рублей в размере 5% годовых. По карте можно оплачивать услуги ЖКХ без комиссии, и получать кэшбэк в размере 3% на покупки в аптеках. Также клиентам доступно бесплатное снятие наличных в банкоматах ПСБ и банков-партнеров в размере до 300 тысяч рублей в месяц.

Предложением могут воспользоваться клиенты, достигшие пенсионного возраста, и те, кому до выхода на пенсию осталось не более года.

ПСБ — универсальный банк, основанный в 1995 году. Входит в десятку крупнейших банков России и в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центробанком. В конце декабря 2019 года ПСБ был законодательно присвоен статус опорного банка для оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Услугами банка пользуются 2,5 миллиона физических и свыше 200 тысяч юридических лиц, в том числе более 10 тысяч крупных корпоративных клиентов. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России.

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Новости

Назад. 13 марта 2020
ПСБ упростил для пенсионеров перевод пенсии на банковскую карту

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