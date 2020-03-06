Жители выступили против включения «Кошелев-парка» в границы Самары

«Мы категорически не согласны с отнесением территорий микрорайона “Кошелев-парк” к городскому округу Самара без объяснения условий и сроков передачи»,– говорится в тексте обращения, копия которого имеется в распоряжении редакции.
Также авторы обращения просят власти провести разъяснительную работу среди населения микрорайона, выслушать их мнение, «а не представителей собрания поселения Смышляевка», которые «не имеют отношения» к жителям «Кошелев-парка» и которых последние не выбирали. После этого авторы письма просят провести референдум на тему вхождения территории микрорайона в границы Самары.