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Блокбастер "Вторжение" стал доступен в Wink на эксклюзивных правах

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6 марта онлайн-кинотеатр Wink на эксклюзивных правах запускает в эфир цифровой релиз блокбастера Федора Бондарчука "Вторжение". Самое время посмотреть на праздничных выходных нашумевший фильм о пронзительной истории любви девушки с Земли и инопланетянина.

Фантастический боевик вышел при поддержке "Ростелекома". В фильме упоминается несколько цифровых сервисов компании, а один из героев даже устраивается стажером в "Ростелеком".

Действие "Вторжения" разворачивается спустя два года после событий первого фильма. В центре сюжета оказывается девушка Юля Лебедева, у которой появились сверхъестественные способности. С этого момента Юля становится главным объектом интереса не только Министерства обороны России, но и внеземных цивилизаций. Главные роли в фильме исполнили Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Олег Меньшиков.

"Внутри "Вторжения" история очень простая и понятная, как и сам конфликт. Как из нее выйдут герои и в каком состоянии, а главное — кто? В характерах есть крутые повороты — их зритель и увидит. Поверьте, там есть очень неожиданные актерские ходы. Добавились новые герои, у каждого своя линия. К примеру, сейчас роль Олега Меньшикова совершенно другого масштаба", — рассказал режиссер-постановщик фильма Федор Бондарчук.

Вселенная "Вторжения" разработана создателями очень точно — от цветов до архитектуры. Каждый элемент одежды, даже у актеров массовых сцен, детально прорабатывался и утверждался художниками. В этом фантастическом мире своя погода — весь фильм снят в лучах низкого солнца. Часть сцен пришлось несколько раз переснимать, чтобы они не выбивались из общего светового решения.

Wink — это цифровая платформа впечатлений, которая объединяет все преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. При оформлении подписки контент становится доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильного приложения для Android и iOS), ноутбука и компьютера (с помощью видеопортала wink.rt.ru).

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Назад. 05 марта 2020
Блокбастер "Вторжение" стал доступен в Wink на эксклюзивных правах
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