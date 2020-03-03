"Ростелеком" построил оптическую сеть для Самарского радиотелепередающего центра

Петр Могилевский, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" — технический директор:
"Защищенные высокоскоростные каналы связи обеспечивают бесперебойную доставку цифрового телевизионного сигнала. Возможность смотреть эфирные каналы в цифровом качестве появилась у жителей удаленных сёл и малых населенных пунктов".
"Самарский областной радиотелевизионный передающий центр" — основной оператор эфирного телевидения в регионе. В июне прошлого года регион перешел на цифровое вещание.
Тимофей Фомов, главный инженер филиала "РТРС" "Самарский ОРТПЦ":
"Высокоскоростные наземные оптические линии, защищенные от внешних воздействий, станут основой для дальнейшего развития инфраструктуры сети наземного цифрового телевизионного вещания Самарской области".
"Ростелеком" обладает большим опытом строительства и эксплуатации сетей связи с высоким запасом надежности. Оптическую инфраструктуру компании используют многие крупные отечественные предприятия и государственные структуры.
"Ростелеком" назначен единственным исполнителем по подключению к оптической сети передачи данных более 5 тысяч объектов (вышек) ФГУП "РТРС" в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 1809-р от 14.08.2019 года.