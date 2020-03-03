"Ростелеком" построил оптическую сеть для Самарского радиотелепередающего центра

03.03.2020 15:04 Читали 10

"Ростелеком" завершил первый этап создания оптической инфраструктуры для "Самарского областного радиотелевизионного передающего центр" (филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ"). Компания построила 37 км оптических линий связи до 61 передающей вышки.

Петр Могилевский, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" — технический директор:

"Защищенные высокоскоростные каналы связи обеспечивают бесперебойную доставку цифрового телевизионного сигнала. Возможность смотреть эфирные каналы в цифровом качестве появилась у жителей удаленных сёл и малых населенных пунктов".

"Самарский областной радиотелевизионный передающий центр" — основной оператор эфирного телевидения в регионе. В июне прошлого года регион перешел на цифровое вещание.

Тимофей Фомов, главный инженер филиала "РТРС" "Самарский ОРТПЦ":

"Высокоскоростные наземные оптические линии, защищенные от внешних воздействий, станут основой для дальнейшего развития инфраструктуры сети наземного цифрового телевизионного вещания Самарской области".

"Ростелеком" обладает большим опытом строительства и эксплуатации сетей связи с высоким запасом надежности. Оптическую инфраструктуру компании используют многие крупные отечественные предприятия и государственные структуры.

"Ростелеком" назначен единственным исполнителем по подключению к оптической сети передачи данных более 5 тысяч объектов (вышек) ФГУП "РТРС" в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 1809-р от 14.08.2019 года.