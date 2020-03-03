16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Ростелеком" построил оптическую сеть для Самарского радиотелепередающего центра

Читали 10

"Ростелеком" завершил первый этап создания оптической инфраструктуры для "Самарского областного радиотелевизионного передающего центр" (филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ"). Компания построила 37 км оптических линий связи до 61 передающей вышки.

Петр Могилевский, заместитель директора Самарского филиала ПАО "Ростелеком" — технический директор:

"Защищенные высокоскоростные каналы связи обеспечивают бесперебойную доставку цифрового телевизионного сигнала. Возможность смотреть эфирные каналы в цифровом качестве появилась у жителей удаленных сёл и малых населенных пунктов".

"Самарский областной радиотелевизионный передающий центр" — основной оператор эфирного телевидения в регионе. В июне прошлого года регион перешел на цифровое вещание.

Тимофей Фомов, главный инженер филиала "РТРС" "Самарский ОРТПЦ":

"Высокоскоростные наземные оптические линии, защищенные от внешних воздействий, станут основой для дальнейшего развития инфраструктуры сети наземного цифрового телевизионного вещания Самарской области".

"Ростелеком" обладает большим опытом строительства и эксплуатации сетей связи с высоким запасом надежности. Оптическую инфраструктуру компании используют многие крупные отечественные предприятия и государственные структуры.

"Ростелеком" назначен единственным исполнителем по подключению к оптической сети передачи данных более 5 тысяч объектов (вышек) ФГУП "РТРС" в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 1809-р от 14.08.2019 года.

Версия для печати

Новости

Назад. 03 марта 2020
"Ростелеком" построил оптическую сеть для Самарского радиотелепередающего центра

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

На строительстве Фрунзенского моста погиб рабочий

В Самаре на территории площадки объекта "Мостовой переход "Фрунзенский" 12 февраля произошел несчастный случай, в результате которого погиб рабочий, сообщает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

В Самаре прекратили уголовное дело об ожогах, полученных из-за прорывов труб

В Самаре прекратили в связи с отсутствием состава преступления уголовное дело, возбужденное по факту получения горожанами ожогов различной степени тяжести из-за прорыва трубопроводов с горячей водой на ул. Стара-Загора в январе 2019 г. и на пр. Ленина - в феврале 2019 года. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Он и она