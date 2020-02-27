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За неделю в регионе под колесами авто погибли олень и заяц-русак

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За неделю с 17 по 23 февраля в Самарской области в результате дорожно-транспортных происшествий погибли олень и заяц-русак, сообщает региональный департамент охоты и рыболовства.

Как уточняют в ведомстве, олень угодил под колеса автомобиля в Красноармейском районе, а заяц — в Большеглушицком.

Кроме того, за истекший период сотрудниками департамента совместно с инспекторами Гостехнадзора и ГИБДД проведены рейдовые мероприятия, по результатам которых составлено три протокола за нарушение правил эксплуатации снегоходов. В одном из случаев гражданин управлял техникой в состоянии алкогольного опьянения. К нарушителю приняты меры административного воздействия, транспортное средство арестовано и помещено на специализированную стоянку.

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Назад. 27 февраля 2020
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