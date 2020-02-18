В Самарской области обнаружено тело ребёнка, задержан его отец

18.02.2020 08:54 Читали 4

15 февраля 2020 года на одной из улиц в городе Октябрьск Самарской области обнаружено тело девочки, примерно в возрасте 4-ех месяцев, без признаков жизни. Тело ребёнка находилось в пакете.

По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия, родители погибшего ребёнка задержаны, в ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для допроса. Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По уголовному делу была проведена судебно-медицинская экспертиза, из выводов которой следует, что смерть ребенка наступила из-за травмы в области головы. Допрошенный в качестве подозреваемого 34-летний отец девочки пояснил, что в ночь с 7 на 8 февраля 2020 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, укачивал ребенка. В какой-то момент девочка выпала у него из рук, он поднял дочь и еще несколько раз прошелся с ней по комнате, но ребенок плакал и не успокаивался, Тогда подозреваемый ударил девочку по голове утюгом. Мать ребенка в это время находилась в другой комнате и готовила для дочери еду. Скорую медицинскую помощь для ребенка никто не вызвал. Утром мать девочки обнаружила, что ребенок умер. Отец девочки положил тело ребенка в пакет и вынес на улицу.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражей. В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям матери ребенка, а также должностным лицам профильных служб, которые должны осуществлять контроль за семьей. В настоящее время установлено, что мать погибшей девочки имеет троих детей, в отношении которых она лишена родительских прав, а отец ребенка злоупотребляет спиртными напитками.

Следователь продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, предшествующие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.