Более 16,5 тысяч жителей Самарской области приняли участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России-2020»

18.02.2020 10:51 Читали 7

В субботу в Самаре на УСЦ «Чайка» состоялся центральный областной старт XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». В забегах приняли участие профессиональные лыжники, воспитанники спортивных школ, ветераны спорта, любители лыжных гонок различных возрастов. Всего участниками «Лыжни России» в Самаре стали около 9 тысяч человек, а по области – более 16,5 тысяч.

«Лыжня России» ежегодно проводится практически во всех субъектах Российской Федерации. Традиционно центральный старт в Самарской области проходит на УСЦ «Чайка». В этом году первыми на старт вышли ребята с ограничениями здоровья, которые в сопровождении родителей преодолели 500 метров. На финише их встречали маскоты (талисманы) спортивных клубов региона, на сцене детям вручили подарки, медали и дипломы. В детском забеге на 300 метров стартовали самые юные спортсмены, не старше 6 лет, которые получили на финише призы.

Массовый старт на 2020 метров собрал тысячи любителей лыжных гонок различных возрастов. Более подготовленные участники преодолевали дистанции 5 и 10 километров – призеры в различных категориях награждались медалями, дипломами и ценными подарками (фитнес-браслеты). Отдельно были отмечены самый юный и возрастной участники стартов на 5 и 10 км – 7-летний Егор Ларин и Зинаида Викторовна Рожнова, которой на следующей неделе исполнится 82 года.

«Спортом занимаюсь всю жизнь. Я не профессионал, просто в свое удовольствие. Зимой люблю на лыжах кататься, летом бегаю, даже участвую в марафонах. В «Лыжне России» стартую каждый год – здесь всегда много людей, обстановка праздника, получаю от этого всего невероятный заряд энергии! Спортом можно заниматься в любом возрасте – главное желание!», – отметила Зинаида Рожнова.

Помимо стартов для участников и гостей спортивного праздника были организованы различные интерактивные и спортивные площадки, показательные выступления фигуристов, мастер-класс по керлингу, открытая хоккейная тренировка юношеских команд.

«Лыжня России» – это, в первую очередь, привлечение людей к занятиям спортом и активному образу жизни. В рамках реализации национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны, поставлена задача, чтобы к 2024 году не менее 55% жителей занимались спортом. И ее можно достичь, в том числе, благодаря таким спортивным мероприятиям и поддержке массового спорта, на что особое внимание обращал глава региона Дмитрий Азаров», – отметил первый заместитель министра спорта Самарской области Андрей Харин.