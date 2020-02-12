16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самаре начал ездить Экомобиль в рамках благотворительного сбора макулатуры

Читали 6

Региональный оператор ЭкоСтройРесурс вновь запустил акцию по сбору макулатуры в благотворительных целях. Всю неделю жители города оставляли свои заявки по телефону, и сейчас специальный экомобиль начал свое путешествие по заявленным адресам. Сбор макулатуры уже идет, но все, кто хотел и не успел оставить заявку, могут сделать это до 23 февраля по телефону 8-927-685-98-53.

Напомним, впервые акция проходила осенью. Тогда совместными усилиями удалось собрать 27 тонн вторсырья. На вырученные средства была оказана помощь самарскому пансионату для детей-инвалидов, в котором проживает 227 воспитанников в возрасте от 4 до 18 лет.  Многие самарцы просили повторить акцию «Сдай макулатуру — Сохрани лес», и региональный оператор откликнулся на просьбы жителей.

«Основная задача проведения этого сбора – привлечь внимание к необходимости сохранять природные ресурсы, которые можно вовлечь во вторичную переработку. Таким образом мы сохраняем деревья, лес. При этом на выходе получается новое сырье.  А второй посыл нашей акции – это благотворительная деятельность. Все вырученные средства от данного сбора мы, как и в прошлый раз, направим на благотворительность», — говорит руководитель экологического управления регионального оператора ЭкоСтройРесурс Екатерина Луценко.

Первый адрес, куда отправился экомобиль — Самарский Дом молодежи. Сотрудники организации регулярно принимают участие в экологических и патриотических акциях.

«Бумаги за год накапливается много, да и наши воспитанники приносят макулатуру из дома. Раньше сдавали сами, просто так. В этот раз решили, что отдадим бумагу тем, кто не только отправит ее на переработку, но и потом окажет благое дело. Мы готовы быть постоянными участниками данной акции», — рассказал директор Самарского Дома молодежи Дмитрий Кривов.

Второй адресат — самарская активистка Галина Циденкова. В ее семье с советских времен принято копить макулатуру, а затем сдавать на переработку. Раньше на вырученные средства можно было выкупить редкие книги. Сейчас такого уже нет, а привычка хранить ценное сырье осталась.

«У меня скопилось огромное количество бумаг, квитанций, старых журналов, газет и справочников. Сама я, конечно, это никуда не отвезу, а выбрасывать то, что может быть переработано, жалко, — рассказывает Галина. – Когда узнала, что в рамках акции могут приехать сами, забрать и вывезти, очень обрадовалась».

 «У нас нет цели забрать 100 килограммов макулатуры или больше с одного адреса. Даже если нас попросят забрать две, три книги – приедем и заберем», — добавляет Екатерина Луценко.

После сбора, макулатура будет направлена на переработку.

Версия для печати

Новости

Назад. 12 февраля 2020
В Отрадном пропал 14-летний парень
В Самаре начал ездить Экомобиль в рамках благотворительного сбора макулатуры
Продолжается приём заявок на участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России-2020»

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Карантин в Самарской области продлен до 15 февраля

В связи с отмечающимся на территории Самарской области сезонным ростом простудных заболеваний и в целях усиления мероприятий по их предупреждению министерством образования и науки Самарской области по рекомендации министерства здравоохранения Самарской области принято решение о продлении ограничительных мероприятий во всех общеобразовательных организациях до 15 февраля (включительно).

Он и она