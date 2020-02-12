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Продолжается приём заявок на участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России-2020»

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В учебно-спортивном центре «Чайка» ведется приём заявок на участие в XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», которая состоится в ближайшую субботу, 15 февраля. В ней могут принять участие все желающие, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Участие в гонке бесплатное.

Главное условие участия в «Лыжне России» – подачи заявки в соответствии с требованиями. Необходимо предоставить паспорт (или свидетельство о рождении), полис обязательного медицинского страхования, допуск от врача (до 18 лет – на все дистанции обязателен, старше 18 лет – на дистанции 5 и 10 км обязателен, на массовый забег – допуск врача не требуется). Предусмотрен порядок коллективных заявок от организаций.

Комиссия по допуску работает на УСЦ «Чайка» до 14 февраля с 11:00 до 18:00, тел/факс: (846)950-19-73. В день старта, 15 февраля, заявки принимаются с 8:30 до 10:30. Организаторы убедительно просят будущих участников при возможности получить допуск до 15 февраля, либо заранее утром в день старта.

«Лыжня России» ежегодно проводится практически во всех субъектах Российской Федерации. Центральный старт в Самарской области состоится на УСЦ «Чайка». Официальная церемония открытия – в 11:30. В программе соревнований забеги на дистанции 5 и 10 км по различным возрастным категориям, детский забег на 300 метров (5–6 лет), массовый забег на 2020 метров. Победители и призеры будут награждены медалями, дипломами и памятными призами Министерства спорта РФ, а также ценными призами министерства спорта Самарской области.

В рамках спортивного праздника с 10:00 до 15:00 будет организована культурно-развлекательная программа, работа спортивных площадок, проведение конкурсов.

Для допуска к соревнованиям необходимы следующие документы:

индивидуальные заявки:

– паспорт или свидетельство о рождении;

– полис обязательного медицинского страхования;

– справка врача о допуске (до 18 лет – на все дистанции обязателен, старше 18 лет – на дистанции 5 и 10 км обязателен, на массовый забег – допуск врача не требуется);

заявки от организаций:

– заявка по форме: ФИО, дата рождения, виза и личная подпись врача о допуске, подпись руководителя, печать командирующей организации, подпись и печать медицинского учреждения.

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