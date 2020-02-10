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"Крылья Советов" интересуются игроком сборной Ирака

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Полузащитник багдадского клуба "Аль-Завра" и сборной Ирака Сафа Хади может стать игроком "Крыльев Советов", пишет championat.com.

Самарский клуб сделал предложение о трансфере 21-летнего иракского футболиста, и сделка может состояться в ближайшее время. 

Хади вызывается в сборную Ирака с 2018 года. К настоящему моменту 21-летний хавбек провел за национальную команду один матч.

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Назад. 10 февраля 2020
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