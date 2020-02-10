"Крылья Советов" интересуются игроком сборной Ирака

10.02.2020 11:42 Читали 8

Полузащитник багдадского клуба "Аль-Завра" и сборной Ирака Сафа Хади может стать игроком "Крыльев Советов", пишет championat.com.

Самарский клуб сделал предложение о трансфере 21-летнего иракского футболиста, и сделка может состояться в ближайшее время.

Хади вызывается в сборную Ирака с 2018 года. К настоящему моменту 21-летний хавбек провел за национальную команду один матч.