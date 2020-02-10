Социальный контракт помогает мамам в декрете открыть свое дело

10.02.2020 10:09 Читали 4

В своем послании к жителям региона Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что сегодня Президент России обращает особое внимание на такую меру поддержки семей, как социальный контракт.

Самарская область – это один из тех регионов, где первые социальные контракты были заключены еще в 2010 году с целью поддержания малоимущих семей и одиноко проживающих граждан.

Социальный контракт позволяет не только преодолеть трудную жизненную ситуацию, но и получить возможность обеспечивать себя самостоятельно на протяжении длительного периода времени. Например, открыть свое дело. Именно такой возможностью и воспользовалась многодетная мама Татьяна Рябова из Тольятти.

В семье Татьяны и Владимира Рябовых трое детей. Сын Руслан и дочь Виктория – школьники, маленькой Полине меньше годика. С появлением третьего ребенка, стало больше потребностей. Поэтому Татьяна решилась открыть свое дело. Она всегда отлично шила, а теперь любимое хобби переросло в работу, приносящую неплохой доход. В ее умелых руках разноцветные ткани превращаются в уютные пледы, полотенца и покрывала.

«Я с детства люблю шить. Примерно 5 лет назад зарегистрировала ИП, и начала шить на обычной старенькой машинке. Ее мощности не хватало, много заказов не возьмешь. На приобретение современной техники у нас не было средств,– говорит Татьяна. — Благодаря соцконтракту у меня появилась новая промышленная швейная машина».

После рождения третьего ребенка, семья переехала в квартиру побольше, купленную в ипотеку. Возможность шить и продавать текстиль позволяет Татьяне кормить всю семью и выплачивать ипотеку.

В Самарской области за счет средств областного бюджета в 2019 году заключено 1 416 социальных контрактов на сумму 45,1 млн. рублей. Средний размер выплат составил около 32 тыс. рублей.

Социальную помощь на основании социального контракта можно на такие цели как:

прохождение профессиональной подготовки или переподготовки с последующим трудоустройством,

осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности,

ведение личного подсобного хозяйства,

осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

Размер денежной выплаты по социальному контракту составляет до 50 000 рублей.

Подать заявление на оказание социальной помощи в виде социального контракта можно в комплексных центрах социального обслуживания населения по месту жительства.