16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Социальный контракт помогает мамам в декрете открыть свое дело

Читали 4

В своем послании к жителям региона Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что сегодня Президент России обращает особое внимание на такую меру поддержки семей, как социальный контракт.

Самарская область – это один из тех регионов, где первые социальные контракты были заключены еще в 2010 году с целью поддержания малоимущих семей и одиноко проживающих граждан.

Социальный контракт позволяет не только преодолеть трудную жизненную ситуацию, но и получить возможность обеспечивать себя самостоятельно на протяжении длительного периода времени. Например, открыть свое дело. Именно такой возможностью и воспользовалась многодетная мама Татьяна Рябова из Тольятти.

В семье Татьяны и Владимира Рябовых трое детей. Сын Руслан и дочь Виктория – школьники, маленькой Полине меньше годика. С появлением третьего ребенка, стало больше потребностей. Поэтому Татьяна решилась открыть свое дело. Она всегда отлично шила, а теперь любимое хобби переросло в работу, приносящую неплохой доход. В ее умелых руках разноцветные ткани превращаются в уютные пледы, полотенца и покрывала.

«Я с детства люблю шить. Примерно 5 лет назад зарегистрировала ИП, и начала шить на обычной старенькой машинке. Ее мощности не хватало, много заказов не возьмешь. На приобретение современной техники у нас не было средств,– говорит Татьяна. — Благодаря соцконтракту у меня появилась новая промышленная швейная машина».

После рождения третьего ребенка, семья переехала в квартиру побольше, купленную в ипотеку. Возможность шить и продавать текстиль позволяет Татьяне кормить всю семью и выплачивать ипотеку.

В Самарской области за счет средств областного бюджета в 2019 году заключено 1 416 социальных контрактов на сумму 45,1 млн. рублей. Средний размер выплат составил около 32 тыс. рублей.

Социальную помощь на основании социального контракта можно на такие цели как:

прохождение профессиональной подготовки или переподготовки с последующим трудоустройством,
осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности,
ведение личного подсобного хозяйства,
осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.
Размер денежной выплаты по социальному контракту составляет до 50 000 рублей.

Подать заявление на оказание социальной помощи в виде социального контракта можно в комплексных центрах социального обслуживания населения по месту жительства.

Версия для печати

Новости

Назад. 10 февраля 2020
В больнице скончался ребенок, пострадавший в ДТП под Сызранью
"Крылья Советов" интересуются игроком сборной Ирака
Социальный контракт помогает мамам в декрете открыть свое дело
Карантин в Самарской области продлен до 15 февраля

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Замглавы Кинельского района подозревают в получении взятки

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении заместителя по социальным вопросам главы администрации Кинельского района Дмитрия Болдова. Его подозревают в получении взятки — п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Карантин в Самарской области продлен до 15 февраля

В связи с отмечающимся на территории Самарской области сезонным ростом простудных заболеваний и в целях усиления мероприятий по их предупреждению министерством образования и науки Самарской области по рекомендации министерства здравоохранения Самарской области принято решение о продлении ограничительных мероприятий во всех общеобразовательных организациях до 15 февраля (включительно).

Он и она