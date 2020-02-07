Медсестра Большечерниговской райбольницы сожгла себя в лесу

По информации издания, погибшей оказалась 59-летняя медсестра районной больницы. По предварительным данным, находясь в депрессии, женщина решила покончить с собой.
Полиция проводит проверку, тело направили на судмедэкспертизу.
В лесополосе Большерниговского района обнаружено обгоревшее тело женщины, сообщает "Самарское обозрение". Рядом с погибшей нашли предсмертную записку, два коробка спичек и пластиковую бутылку с бензином.
По информации издания, погибшей оказалась 59-летняя медсестра районной больницы. По предварительным данным, находясь в депрессии, женщина решила покончить с собой.
Полиция проводит проверку, тело направили на судмедэкспертизу.