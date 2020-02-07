Медсестра Большечерниговской райбольницы сожгла себя в лесу

07.02.2020 10:02 Читали 5

В лесополосе Большерниговского района обнаружено обгоревшее тело женщины, сообщает "Самарское обозрение". Рядом с погибшей нашли предсмертную записку, два коробка спичек и пластиковую бутылку с бензином.