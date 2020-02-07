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Сотрудницу МП "Кафе "Хлебосол" будут судить за отравление школьников

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В Самаре завершилось расследование уголовного дела бывшего замдиректора по производству МП "Кафе "Хлебосол", обвиняемой по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, в январе 2018 г. школа №81 заключила с МП "Кафе "Хлебосол" договор на организацию горячего питания. А 15-16 ноября 2018 г. произошло массовое отравление учеников. В медучреждения обратились 14 детей и один взрослый. По данным Роспотребнадзора, всего с 15 по 29 ноября острыми кишечными заболеваниями в школе переболели 36 человек.

Согласно решению Ленинского райсуда, речь шла о заражении шигеллезом (дизентерией) Зонне. Вероятным источником инфекции была кондитер МП, ранее перенесшая это заболевание. Позже Роспотребнадзор признал муниципальное предприятие нарушившим административное законодательство и назначил штраф 300 тыс. рублей.

По версии следствия, экс-замдиректора по производству "Хлебосола" не обеспечила исполнение подчиненными санитарно-эпидемиологических правил, в результате чего была приготовлена недоброкачественная пища.

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Ленинского района для рассмотрения.

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Новости

Назад. 07 февраля 2020
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