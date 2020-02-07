Замглавы Кинельского района подозревают в получении взятки

07.02.2020 10:59 Читали 6

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении заместителя по социальным вопросам главы администрации Кинельского района Дмитрия Болдова. Его подозревают в получении взятки — п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с февраля 2017 г. по август 2018 г. он получил 600 тыс. руб. от представителя ООО. Фирма построила и вводила в эксплуатацию жилые дома по ул. Рабочей пос. Кинельский. Деньги предназначались за содействие в получении разрешений на ввод в эксплуатацию, а также за то, чтобы администрация района купила у ООО квартиры для специализированного жилищного фонда. Таким образом, муниципальный служащий, предположительно, получал по 20 тыс. руб. за каждую из 30 квартир.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.