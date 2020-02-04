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В Самаре 15 февраля состоится массовая лыжная гонка "Лыжня России-2020"

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В субботу, 15 февраля, на территории учебно-спортивного центра "Чайка" в п. Управленческий состоится XXXVIII Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России". Традиционно на старты выйдут все желающие, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Участие в соревнованиях бесплатное.

"Лыжня России" ежегодно проводится практически во всех субъектах Российской Федерации. Центральный старт в Самарской области состоится на УСЦ "Чайка". Официальная церемония открытия - в 11:30.

В программе соревнований - забеги на дистанции 5 и 10 км по различным возрастным категориям, детский забег на 300 метров (5-6 лет), массовый забег на 2020 метров. Победители и призеры будут награждены медалями, дипломами и памятными призами министерства спорта Российской Федерации, а также ценными призами министерства спорта Самарской области. 

Для участия в "Лыжне России" необходимо подать заявку: представить паспорт (свидетельство о рождении), полис обязательного медицинского страхования, допуск от врача (до 18 лет обязателен на все дистанции, старше 18 лет - обязателен на дистанции 5 и 10 км, на массовый забег допуск врача не требуется).

Комиссия по допуску работает на УСЦ "Чайка" с 10 по 14 февраля с 11:00 до 18:00, тел/факс (846) 950-19-73. В день старта, 15 февраля, заявки принимаются с 8:30 до 10:30. Организаторы убедительно просят будущих участников при возможности получить допуск до 15 февраля либо заранее в день старта.
В рамках спортивного праздника с 10:00 до 15:00 будет организована культурно-развлекательная программа, работа спортивных площадок, конкурсы.

Для допуска к соревнованиям необходимы следующие документы:
индивидуальные заявки:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования;
- справка врача о допуске (до 18 лет обязателен на все дистанции, старше 18 лет - обязателен на дистанции 5 и 10 км, на массовый забег допуск врача не требуется);
заявки от организаций:
- заявка по форме: ФИО, дата рождения, виза и личная подпись врача о допуске, подпись руководителя, печать командирующей организации, подпись и печать медицинского учреждения.
Комиссия по допуску работает с 10 по 14 февраля с 11:00 до 18:00, тел/факс (846) 950-19-73. В день старта, 15 февраля, заявки принимаются с 8:30 до 10:30 в административном здании УСЦ "Чайка".

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Назад. 04 февраля 2020
В Самаре 15 февраля состоится массовая лыжная гонка "Лыжня России-2020"
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