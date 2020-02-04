Самарцу проломили череп за безбилетный проезд в трамвае

04.02.2020 15:48 Читали 4

Самарское ТТУ могут обязать возместить ущерб пожилому мужчине, оказавшемуся в больнице с проломленным черепом после того, как водитель трамвая вытолкнул его из вагона за безбилетный проезд, сообщает "Самарское обозрение".

Информация о травмированном пассажире поступила в полицию из Самарской городской больницы им. Пирогова. "Скорая помощь" доставила его в медучреждение от торгового центра "Аврора" (здесь находится начальная и конечная остановка 18-го маршрута). Согласно этим данным, мужчина получил перелом основания черепа. Травму ему причинил водитель трамвая, за безбилетный проезд вытолкавший пожилого мужчину из вагона, после чего тот упал, очевидно, крайне неудачно. Мужчине, по имеющимся у издания данным, уже давно за 50, официально нигде не работает.

В больнице им. Пирогова факт поступления пациента с такими данными "СО" подтвердили. По их словам, сейчас пострадавший проходит лечение в нейрохирургическом отделении. В самарском МП "Трамвайно-троллейбусное управление" получить комментарий относительно этого инцидента не удалось. Единственный, с кем удалось пообщаться "СО" в муниципальном предприятии, - заместитель директора по эксплуатации Валерий Бобков, - сообщил "СО", что такой информацией не владеет, кондукторы ТТУ безбилетников не высаживают, а у водителя вообще "другая работа".

В отсутствие более точной информации юристы пока расходятся в оценках того, понесет ли ответственность за нанесение ущерба здоровью пассажира персонально водитель, или ответственность ляжет также и на муниципальное предприятие, которое официально заявляет о том, что все его пассажиры застрахованы и информация об этом размещена в каждом вагоне. До сих пор о подобных инцидентах известно не было. Как правило, предприятиям общественного транспорта приходится разбираться с оплатившими проезд пассажирами, которые получают травмы в салоне из-за резкого торможения или невнимательности водителя при закрытии дверей. Однако в данном случае обстоятельства принципиально иные.

Если же будет доказана и вина водителя трамвая в нанесении травмы, то ему грозит уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности с максимальным наказанием - арест до шести месяцев. Однако если выяснится, что потерпевший вел себя неадекватно, то возможны разные варианты исхода.