Мужчину с травмой ноги эвакуировали из леса в п. Волжский

Проезжая на своём автомобиле через лесную полосу, автомобиль мужчины забуксовал в снегу. Пытаясь выбраться из колеи, мужчина повредил ногу. Дойти до ближайшего населённого пункта или до трассы не было физической возможности. Пострадавший обратился за помощью к спасателям.
Дежурная смена спасателей техногенного отряда Поисково-спасательной службы Самарской области отправились к месту.
Из-за сильной метели проехать к пострадавшему на автомобиле не было возможности. Преодолев пешком несколько километров, спасатели нашли автомобиль пострадавшего мужчины.
Мужчину погрузили на носилки и направились обратно к трассе, где уже ждали врачи скорой медицинской помощи.
В 22:45 пострадавшего передали врачам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в больницу.