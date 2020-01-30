Мужчину с травмой ноги эвакуировали из леса в п. Волжский

30.01.2020 10:29 Читали 5

В 21:35 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение от мужчины 1981 года рождения. Он находился недалеко от п. Волжский Красноярского района.

Проезжая на своём автомобиле через лесную полосу, автомобиль мужчины забуксовал в снегу. Пытаясь выбраться из колеи, мужчина повредил ногу. Дойти до ближайшего населённого пункта или до трассы не было физической возможности. Пострадавший обратился за помощью к спасателям.

Дежурная смена спасателей техногенного отряда Поисково-спасательной службы Самарской области отправились к месту.

Из-за сильной метели проехать к пострадавшему на автомобиле не было возможности. Преодолев пешком несколько километров, спасатели нашли автомобиль пострадавшего мужчины.

Мужчину погрузили на носилки и направились обратно к трассе, где уже ждали врачи скорой медицинской помощи.

В 22:45 пострадавшего передали врачам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в больницу.