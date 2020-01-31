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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Эксклюзивные фильмы и сериалы видеосервиса START теперь доступны в Wink

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Онлайн-кинотеатр Wink предлагает новую подписку на всю коллекцию видеосервиса START, которая включает в себя сериалы и фильмы собственного производства одноименной студии. Благодаря этому с 30 января подписчики Wink в числе первых получили доступ к громкой премьере — второму сезону сериала "Содержанки".

"Содержанки" — проект Константина Богомолова и режиссера второго сезона Дарьи Жук. В новом сезоне зрители узнают, получится ли у московского следователя Лены (Дарья Мороз) и провинциальной карьеристки Даши (Софья Эрнст), приехавшей в Москву из Саратова, найти себя в мире больших денег. А также какую цену героиням придется заплатить за новую жизнь. Сможет ли Макс (Петр Скворцов) раскрыть тайну смерти Алисы (Ольга Сутулова) и еще череду других убийств. И выяснить, замешан ли в этом олигарх Ольховский (Владимир Мишуков).

Подписчики получат доступ к тысячам фильмов, сериалов и мультфильмов российских и зарубежных студий, включая нашумевшие отечественные картины — "Текст", "Холоп", "Последний богатырь" и "Завод", а также любимые сериалы "ИП Пирогова", "Лучше, чем люди", "Гранд", "Бывшие", "В клетке" и "Шторм".

Стоимость подписки START в онлайн-кинотеатре Wink составит 349 рублей в месяц. Также фильмы и сериалы START доступны в подписке "Для киноманов". Подробности на сайте Wink.

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Назад. 31 января 2020
Эксклюзивные фильмы и сериалы видеосервиса START теперь доступны в Wink
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