24.01.2020 17:15 Читали 10

"Ростелеком" выступил партнером регионального этапа национальной премии в области общественных связей "Серебряный лучник — Самара". Участниками мероприятия стали авторы проектов, реализованных в Самарской области, экспертами выступили ведущие специалисты в области PR и маркетинга, представители СМИ и общественных организаций.

Наталия Волжанская, пресс-секретарь Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Одна из четырех корпоративных ценностей "Ростелекома" — человечность, поэтому нам близки проблемы, которые поднимают участники премии. Мы поддерживаем и реализуем собственные проекты, которые приносят реальную пользу людям. Благотворительные акции компании "Коробка храбрости" и "Бегу и помогаю" помогли собрать средства для тяжелобольных детей, а волонтерское движение "Стань Дедом Морозом" — исполнило мечты воспитанников приютов".

Татьяна Мокшина, руководитель исполнительной дирекции премии "Серебряный Лучник — Самара", генеральный директор агентства коммуникаций "ПРАТОН":

"Самарскому "Лучнику" в этом году исполнилось десять лет. В истории конкурса — 436 проектов, 4 300 авторов. Эти проекты не на бумаге, они успешно реализованы, а, значит, улучшили жизнь жителей Самарского региона".

В 2019 году на конкурс было представлено 37 проектов. Самые популярные из восьми номинаций — "Развитие и продвижение территорий", "Продвижение государственных, общественных и социальных программ" и "Благотворительность".

В числе победителей "Серебряного лучника–2020" — проекты "Чумовые дискотеки в пансионате для детей-инвалидов", "Благотворительные читки пьес" от фонда "Личное участие", интеллектуальный клуб "Химия слова" компании "Тольяттиазот". Специальную самарскую номинацию "Лучший студенческий проект" получило движение "Твой Металлург", участники которого стремятся изменить имидж района окраин. Премия "Народное признание" досталось Самарскому филиалу государственной Третьяковской галереи.

Ольга Шелест, исполнительный директор благотворительного фонда "Евита":

"Для благотворительности очень важна поддержка бизнес-структур и особенно ценно содействие "Ростелекома", который посчитал наше движение "Чумовые дискотеки в пансионате для детей-инвалидов" лучшим".

Церемония награждения победителей национальной премии в области общественных связей "Серебряный лучник — Самара" проходила в прямом эфире канала "Самара-24", трансляция велась на всей территории губернии.