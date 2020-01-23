Работа переправы "Самара - Рождествено" восстановлена

"Учитывая тяжелую ледовую обстановку в Рождественской воложке, движение осуществляется в светлое время суток", - говорится в сообщении.
Напомним, что из-за торосов 21 января работа переправы была остановлена.
С четверга, 23 января, восстановлено движение судов по маршруту "Самара - Рождествено", сообщает минтранс Самарской области в Twitter.
"Учитывая тяжелую ледовую обстановку в Рождественской воложке, движение осуществляется в светлое время суток", - говорится в сообщении.
Напомним, что из-за торосов 21 января работа переправы была остановлена.