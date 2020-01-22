16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В цифровое будущее - с "Ростелекомом": конкурсная работа самарской журналистки стала сотой от Поволжья

Читали 24

Первые сто работ поступили от журналистов и блогеров Поволжья на IX конкурс "Вместе в цифровое будущее", который организовал "Ростелеком" в партнерстве с корпорацией NEC - АО "НЭК Нева Коммуникационные Системы".

Автором сотого материала "Облака сгущаются над Россией" стала внештатный корреспондент АО "Коммерсант-Волга" Екатерина Кособокова (псевдоним - Марина Сергеева). В своей статье она анализирует темпы роста популярности облачных решений в стране. Вслед за бизнесом преимущества виртуальных хранилищ информации оценил и госсектор. А будущее, считает Екатерина, - за мультиоблаками сразу от нескольких поставщиков.

Екатерина Кособокова, внештатный корреспондент "Коммерсантъ-Волга":

"В конкурсе "Ростелекома" я участвую уже в пятый раз: тема цифровых технологий мне близка. Когда пишу тексты, посвященные телекоммуникационной отрасли, стараюсь донести до читателя сложную информацию простым и понятным языком. Для меня конкурс - это хороший стимул в работе и мотивация к поиску новых форм и решений".

От Самарской области на конкурс поступило десять работ. Наиболее популярна у представителей губернии спецноминация "Кибербезопасность".

Конкурс "Вместе в цифровое будущее" призван привлечь внимание журналистов и блогеров к теме инновационных разработок и сервисов, их использования в различных сферах жизни общества. Для участия необходимо подать заявку на сайте smi.rt.ru до 31 марта.

Принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в СМИ и социальных сетях с 1 апреля 2019 года по 31 марта включительно. Направления - печатная пресса, радио и телевидение, интернет-СМИ и информационные агентства, социальные медиа. Участники могут подать заявки в три специальные номинации. Компания NEC оценит работы по 5G, "Ростелеком" поддержит материалы по теме "Кибербезопасность". Еще одну номинацию - "Цифровая экономика" - в этом году учредил портал "Будущее России. Национальные проекты" ИА ТАСС.

Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального - в июне. Победителей ждет поездка в штаб-квартиру компании NEC осенью этого года.

Версия для печати

Новости

Назад. 22 января 2020
В цифровое будущее — с "Ростелекомом": конкурсная работа самарской журналистки стала сотой от Поволжья

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Регоператор начал переработку хвойных деревьев в щепу

В этом году региональный оператор «ЭкоСтройРесурс» запустил акцию по переработке хвойных деревьев, оставленных жителями на контейнерных площадках после новогодних и рождественских праздников. В данный момент уже собрано более тысячи елок, и 15 января начался процесс их переработки.

Он и она