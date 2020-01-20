В России с помощью криптобиокабин выданы первые загранпаспорта

20.01.2020 14:19 Читали 32

В конце 2019 года "Ростелеком" совместно с концерном "Автоматика" госкорпорации "Ростех" установил и протестировал в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ "Мои документы") первые криптобиокабины (КБК). В ходе опытной эксплуатации подтверждена корректная работа комплексов: пользователи успешно сдали биометрические данные и получили первые заграничные паспорта нового поколения.

Внедрение криптобиокабин сделает процесс оформления загранпаспортов более простым и быстрым. Сдать биометрические данные можно будет самостоятельно - в любое удобное время и без очередей. Начинается все с подачи заявления на портале госуслуг или в МФЦ, после чего пользователю выдается индивидуальный штрихкод, который надо будет отсканировать в КБК. Следуя голосовым инструкциям и подсказкам на экране монитора, заявитель самостоятельно сканирует отпечатки пальцев и делает цифровое фото. Также необходимо отсканировать разворот с фото российского паспорта. Полученные данные в зашифрованном виде передаются в государственную информационную систему "Мир", проходят необходимую проверку и после ее успешного завершения поступают на фабрику Гознака для изготовления документов. Готовый документ передается в МФЦ для выдачи заявителю.

"В партнерстве с "Ростехом" и НИИ "Восход" при активной поддержке Минкомсвязи России мы запустили уникальный федеральный проект. Технологии криптобиокабин позволяют повысить скорость и удобство получения загранпаспортов. И в конце прошлого года первые граждане смогли оценить это, - отметил первый вице-президент "Ростелекома" Владимир Кириенко. - В 2019 году "Ростелеком" заключил договоры с МФЦ более чем 50 субъектов РФ на поставку и монтаж комплексов. У нас впереди - масштабные задачи по налаживанию работы комплексов в регионах, чтобы заявителям с любым уровнем цифровой подготовки было комфортно ими пользоваться".

"Ростелеком" на 2019-2021 годы определен единственным поставщиком криптобиокабин. Компания занимается поставкой, монтажом и запуском КБК, их интеграцией в существующую ИТ-систему выдачи загранпаспортов с биометрическими данными. Компания также обеспечивает эксплуатацию и техподдержку криптобиокабин, предоставляет защищенные каналы передачи данных.

Криптобиокабина - отечественный программно-технический комплекс, который серийно производит концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех". КБК оснащены системами цифровых фотокамер, бестеневого освещения, сканерами отпечатков пальцев и документов, считывателем штрихкода, устройством, сочетающим сканер машиночитаемой зоны паспорта (MRZ-строки) и считыватель микросхем паспортов нового поколения.

"По статистике, в России ежегодно выдается около 3 млн загранпаспортов, три четверти из которых - биометрические. Сейчас процесс выдачи паспортов практически полностью автоматизирован, за исключением сдачи биометрических данных. Криптобиокабина создавалась для того, чтобы решить эту проблему и сократить время оформления загранпаспорта. Автоматизация процесса позволяет исключить человеческий фактор уже на стадии сбора материалов - у криптобиокабин не бывает перерывов и выходных. Также криптобиокабины уменьшают риски утечки персональных данных и незаконного доступа к биометрической информации. Технические характеристики позволят в будущем использовать криптобиокабину для выдачи электронных паспортов и иных документов", - сказал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко.

В реализации проекта внедрения КБК участвуют МВД, Минкомсвязь, Минфин и Минэкономразвития России, ФСБ и ФСТЭК России, АО "Гознак" и ФГБУ НИИ "Восход".