Мужчина застрелил из ружья бывшего мужа своей возлюбленной

По версии следствия, 19 января 2020 года примерно в 14 часов подозреваемый, находясь на улице около частного жилого дома в массиве Берёзовая аллея посёлка Мехзавод Красноглинского района города Самары, произвёл несколько выстрелов из оружия "сайга-410" в 36 — летнего мужчину. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. По предварительным данным погибший приехал в массив навестить своего ребёнка, который проживал с бывшей женой. Мотив убийства и личность подозреваемого устанавливается. Орудие убийства изъято.
Вооруженный подозреваемый был задержан сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии совместно с представителями частного охранного агенства. Росгвардецы взяли под охрану место происшествия, передав впоследствии подозреваемого прибывшей следственно-оперативной группе.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.