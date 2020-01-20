Мужчина застрелил из ружья бывшего мужа своей возлюбленной

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Следственным отделом по Красноглинском району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство).

По версии следствия, 19 января 2020 года примерно в 14 часов подозреваемый, находясь на улице около частного жилого дома в массиве Берёзовая аллея посёлка Мехзавод Красноглинского района города Самары, произвёл несколько выстрелов из оружия "сайга-410" в 36 — летнего мужчину. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. По предварительным данным погибший приехал в массив навестить своего ребёнка, который проживал с бывшей женой. Мотив убийства и личность подозреваемого устанавливается. Орудие убийства изъято.

Вооруженный подозреваемый был задержан сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии совместно с представителями частного охранного агенства. Росгвардецы взяли под охрану место происшествия, передав впоследствии  подозреваемого прибывшей следственно-оперативной группе.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств  происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу  осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

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Назад. 20 января 2020
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