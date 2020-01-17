16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В новогодние праздники самарские клиенты "Ростелекома" смотрели детские фильмы, триллеры и мелодрамы

Читали 11

В новогодние каникулы самарские абоненты "Ростелекома" сделали 15 тысяч заказов в "Видеопрокате" "Интерактивного ТВ Wink".

Наибольшей популярностью у зрителей пользовались триллер "Джокер" и мелодрама "Выпьем за любовь". В лидерах просмотров оказались биография "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", фантастика "Перспектива" и драма "Однажды в Голливуде".

Юные зрители выбирали анимационные сериалы "Три кота", "Щенячий патруль" и кинокартину "Малефисента: владычица тьмы".

Сергей Серов, заместитель директора Самарского филиала "Ростелекома" − директор по работе с массовым сегментом:

"Наибольшее количество просмотров - почти две тысячи - пришлось на 5 января. Это время, когда новогодние торжества уже завершились и семьи собираются у телевизоров. Повышенный интерес вызывают у зрителей кинопремьеры, которые можно заказать практически сразу после выхода в кинотеатрах и задолго до трансляции на телевизионных каналах".

Любимый фильм можно приобрести в постоянное пользование либо взять в аренду на 48 часов. При помощи функции "Управление просмотром" кино можно ставить на паузу и пересматривать полюбившиеся моменты.

Подробную информацию об "Интерактивном ТВ" можно получить в центрах продаж и обслуживания "Ростелекома", по бесплатному номеру 8-800-1000-800, а также на сайте https://samara.rt.ru/hometv/.

Версия для печати

Новости

Назад. 17 января 2020
В новогодние праздники самарские клиенты "Ростелекома" смотрели детские фильмы, триллеры и мелодрамы
Семья из Самары выиграла в лотерею 1 млн рублей
В Самаре автобусы и троллейбусы пустят в объезд Ленинградской
Регоператор начал переработку хвойных деревьев в щепу
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в Гайдаровском форуме
"Ростелеком" обновляет защиту клиентов от DDoS-атак

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Регоператор начал переработку хвойных деревьев в щепу

В этом году региональный оператор «ЭкоСтройРесурс» запустил акцию по переработке хвойных деревьев, оставленных жителями на контейнерных площадках после новогодних и рождественских праздников. В данный момент уже собрано более тысячи елок, и 15 января начался процесс их переработки.

МЧС предупреждает: выход на тонкий лед опасен для жизни

На оперативном совещании, которое традиционно в первый день рабочей недели проводит Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с членами регионального Правительства, главами муниципальных образований и ведомств, был поднят вопрос об обеспечении безопасности на водных объектах.

Он и она