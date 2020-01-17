В новогодние праздники самарские клиенты "Ростелекома" смотрели детские фильмы, триллеры и мелодрамы

17.01.2020 15:10 Читали 11

В новогодние каникулы самарские абоненты "Ростелекома" сделали 15 тысяч заказов в "Видеопрокате" "Интерактивного ТВ Wink".

Наибольшей популярностью у зрителей пользовались триллер "Джокер" и мелодрама "Выпьем за любовь". В лидерах просмотров оказались биография "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", фантастика "Перспектива" и драма "Однажды в Голливуде".

Юные зрители выбирали анимационные сериалы "Три кота", "Щенячий патруль" и кинокартину "Малефисента: владычица тьмы".

Сергей Серов, заместитель директора Самарского филиала "Ростелекома" − директор по работе с массовым сегментом:

"Наибольшее количество просмотров - почти две тысячи - пришлось на 5 января. Это время, когда новогодние торжества уже завершились и семьи собираются у телевизоров. Повышенный интерес вызывают у зрителей кинопремьеры, которые можно заказать практически сразу после выхода в кинотеатрах и задолго до трансляции на телевизионных каналах".

Любимый фильм можно приобрести в постоянное пользование либо взять в аренду на 48 часов. При помощи функции "Управление просмотром" кино можно ставить на паузу и пересматривать полюбившиеся моменты.

Подробную информацию об "Интерактивном ТВ" можно получить в центрах продаж и обслуживания "Ростелекома", по бесплатному номеру 8-800-1000-800, а также на сайте https://samara.rt.ru/hometv/.